"Вердикт ЭСК РФС по поводу второго гола "Спартака" — просто смех. Нам не предоставили другие ракурсы момента, не показали общение судей, ограничившись лишь формальным ответом: "Нет оснований не доверять решению ассистента не фиксировать положение вне игры". А затем выходит Павел Каманцев и говорит: "Да, момент спорный, но просто не хватает камер на стадионе". Что за чушь?", - приводит слова Радимова "СЭ".
Люксембургский полузащитник Кристофер Мартинс московского "Спартака" в матче 21-го тура сезона-2024/25 чемпионата России с петербургским "Зенитом" на 90-й минуте забил второй гол красно-белых, который оказался победным (столичный клуб одержал победу со счётом 2:1).
Представители футбольного клуба из Санкт-Петербурга не согласились с тем решением, которое приняла работающая на матче судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым, а именно - засчитать гол. По их мнению, футболист "Спартака" находился в положении "вне игры", в связи с чем "Зенит" обратился в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза, которая, впрочем, на своём заседании единогласно поддержала решение судьи.
"Просто смех". Радимов отреагировал на решение ЭСК РФС по поводу второго гола "Спартака" "Зениту"
Бывший игрок сборной России Владислав Радимов отреагировал на решение ЭСК РФС признать верным решение арбитра засчитать второй гол "Спартака" в матче с "Зенитом".
Фото: скриншот трансляции "Матч ТВ"