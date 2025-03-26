"Очевидно, что в момент передачи игрок "Спартака" находился "вне игры". Я думаю, все претензии к ВАР. Я, например, сразу офсайд Мартинса увидел — там полкорпуса. Что касается просмотра момента арбитрами на мониторах, то я должен сказать: надо страдать большим косоглазием, чтобы не увидеть там "вне игры", - приводит слова Бышовца "РБ Спорт".
Эпизод, о котором идёт речь, произошёл на 90-й минуте матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом". Тогда люксембургский полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс забил второй гол красно-белых, который оказался победным.
По мнению, представителей "Зенита" легионер "Спартака" находился в положении "вне игры", однако главный судья Сергей Иванов, видоассистент Алексей Сухой, а затем и Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза заявили, что гол был забит по правилам.
Бышовец: надо страдать косоглазием, чтобы не увидеть "вне игры" в матче "Спартак" - "Зенит"
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился своим мнением о втором голе московского "Спартака" в матче 21-го тура РПЛ с петербургским "Зенитом".
Фото: скриншот трансляции "Матч ТВ"