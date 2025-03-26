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Масалитин: Хлусевич должен покинуть "Спартак" - его услугами мог бы воспользоваться "Зенит"

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился своим мнением о перспективах продолжения карьеры защитником московского "Спартака" Даниилы Хлусевича.
Фото: ФК "Спартак"
"Хлусевич не играет, значит, должен сменить обстановку и поменять команду. Если на него вообще не рассчитывают, то его лучше продать. Это будет лучше и для "Спартака", и для футболиста. Хлусевич вообще не нужен ЦСКА. Там есть Келлвен, Лукин. В этой позиции проблем нет. Услугами Хлусевича мог бы воспользоваться "Зенит", если у них будет проблема в этой позиции", — приводит слова Масалитина Legalbet.

Правый защитник Даниил Хлусевич является игроком московского "Спартака" с января 2022 года. В текущем сезоне на его счету 14 появлений на поле в официальных матчах, в которых не совершил ни одного результативного действия и получил 4 жёлтых карточки. Кроме того, Хлусевич в составе сборной России всего принял участие в 5 матчах, отдал 1 голевую передачу, получил 1 предупреждение.

Действующий контракт игрока с футбольным клубом рассчитан на срок до 30 июня 2026 года. Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет 4 миллиона евро.

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