Ковачевич: в Сербии Николича как тренера знают больше, чем Станковича

Защитник «Сокола» Владимир Ковачевич рассказал, кого из сербских специалистов, работающих в РПЛ, больше знают на родине.





Фото: ФК "Спартак"





Деян Станкович стал тренером «



Марко Николич также начал тренировать «Кто в Сербии как тренер известен больше — Станкович или Николич? Провокационный вопрос, конечно. Николич — уже опытный тренер, думаю, он более известен в Сербии. Он долгое время работает в футболе и зарекомендовал себя как хороший тренер. Станкович — легенда сербского футбола, он играл на высочайшем уровне. Но он только начал свой путь как тренер. Так что время все покажет», — заявил Ковачевич « РБ Спорт ».Деян Станкович стал тренером « Спартака » летом 2024 года. Ранее он работал в таких клубах, как «Ференцварош», «Сампдория» и «Црвена Звезда». После 21 тура в Российской Премьер-Лиге «Спартак» занимает второе место, набрав 43 очка.Марко Николич также начал тренировать ЦСКА летом 2024 года. Для него это уже второй опыт работы с российскими клубами. До этого он более года возглавлял « Локомотив », где они завоевали Кубок России. В его послужном списке также значатся такие клубы, как «Партизан», «Видеотон», «Шабаб Аль-Ахли» и «Войводина». После 21 тура ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 38 очков.

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