"У Рифата "плюс 1", есть определенные условия, при которых соглашение продлевается. Решение о продлении, насколько у меня есть информация, будет приниматься чуть позже", - цитирует Кузьмичева "РБ Спорт".
В текущем сезоне Рифат Жемалетдинов провел за ЦСКА во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего полузащитника в 2,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца этого сезона.
После 21-го сыгранного тура ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 38-ю набранными очками.
Представитель Жемалетдинова: решение о продлении контракта с ЦСКА будет приниматься позже
Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Рифата Жемалетдинова, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ПФК ЦСКА