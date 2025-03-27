"Пока рано делать какие-либо выводы по поводу перехода Соболева в "Зенит", ошибка это или нет покажет только конец сезона. Возможно, ему тяжело адаптироваться там. Но я не понимаю, как можно не забивать в "Зените", учитывая уровень партнеров. Но я думаю, что до конца сезона 1-2 гола в РПЛ он забьет", - цитирует Булыкина "РБ Спорт".
Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" летом 2024 года за 10 миллионов евро и заключил контракт на три года. В текущем сезоне форвард провел во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 6 миллионов евро.
После 21-го сыгранного тура команда Сергея Семака располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 43-мя набранными очками. Сине-бело-голубые отстают от лидирующего "Краснодара" на три очка.
Булыкин - о Соболеве: я не понимаю, как можно не забивать в "Зените"
Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался об игре нападающего "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"