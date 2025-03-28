"Не знаю, как и что будет по составу, но думаю, что нас ждёт разгром в исполнении "Динамо". Два или три – ноль в пользу бело-голубых", - цитирует Булыкина Metaratings.
Московское "Динамо" примет на своем поле "Оренбург" в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги, встреча состоится завтра, 29-го марта, в 14:00 по московскому времени. После 21-го сыгранного тура бело-голубые располагаются на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками. Оренбуржцы занимают последнее место с 11-ю очками в своем активе.
Булыкин ждет разгрома в матче "Динамо" - "Оренбург"
Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче 22-го тура РПЛ "Динамо" - "Оренбург".
Фото: РФС