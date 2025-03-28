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Крылья Советов
5 - 1 5 1
ЛокомотивЗавершен

Глава совдира: класс футболистов "Крыльев Советов" очень высокий. Им лишь надо начать играть в футбол

Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Яковлев отреагировал на победу самарского клуба в матче 22-го тура РПЛ с московским "Локомотивом" (5:1).
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Заслужили, молодцы. Рад, что сегодня все так получалось, команда играла. Ребята молодцы. Не перестаю повторять, что класс футболистов очень высокий. Им всего лишь надо начать делать то, что они умеют делать — играть в футбол. И делать это каждую игру. Как только они начинают играть в футбол, все у них получается, счет на табло. Надо не расслабляться. Думаю, что все будет хорошо", - приводит слова Яковлева "Матч ТВ".

28 марта самарские "Крылья Советов" на своем поле в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 принимали московский "Локомотив" и одержали победу с крупным счётом 5:1. В составе волжан отличились Ороз, Сергеев (оформил дубль), Олейников, Бейл. Последний, кстати, во втором тайме отправил мяч в свои ворота.

Эта победа позволила самарцам набрать 22 очка и подняться на десятое место в турнирной таблице чемпионата России. Следующим соперником команды Игоря Осинькина будет казанский "Рубин" - встреча состоится 5 апреля в Самаре и начнется в 13:00 по московскому времени.

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