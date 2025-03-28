"Заслужили, молодцы. Рад, что сегодня все так получалось, команда играла. Ребята молодцы. Не перестаю повторять, что класс футболистов очень высокий. Им всего лишь надо начать делать то, что они умеют делать — играть в футбол. И делать это каждую игру. Как только они начинают играть в футбол, все у них получается, счет на табло. Надо не расслабляться. Думаю, что все будет хорошо", - приводит слова Яковлева "Матч ТВ".
28 марта самарские "Крылья Советов" на своем поле в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 принимали московский "Локомотив" и одержали победу с крупным счётом 5:1. В составе волжан отличились Ороз, Сергеев (оформил дубль), Олейников, Бейл. Последний, кстати, во втором тайме отправил мяч в свои ворота.
Эта победа позволила самарцам набрать 22 очка и подняться на десятое место в турнирной таблице чемпионата России. Следующим соперником команды Игоря Осинькина будет казанский "Рубин" - встреча состоится 5 апреля в Самаре и начнется в 13:00 по московскому времени.
Глава совдира: класс футболистов "Крыльев Советов" очень высокий. Им лишь надо начать играть в футбол
Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Яковлев отреагировал на победу самарского клуба в матче 22-го тура РПЛ с московским "Локомотивом" (5:1).
Фото: ФК "Крылья Советов"