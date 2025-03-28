"Для Глушенкова надо понять, что он сегодня, на мой взгляд, номер один в российском футболе. Я не вижу никого рядом даже, ни Головина, никого. Максу нужно научиться следить за своим языком, чтобы он ему не был врагом. Пусть он всегда будет ему только другом", - приводит слова Григоряна "Матч ТВ".
Максим Глушенков выступает в составе петербургского "Зенита" с июля 2024 года, когда его выкупили у московского "Локомотива" за 6,3 миллионов евро. В текущем сезоне на счету атакующего полузащитника 17 матчей, 10 забитых голов и 2 отданные голевые передачи. Кроме того, Глушенков в марте 2025 года провёл два матча в составе сборной России и в игре против команды Замбии оформил хет-трик.
Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет 15 миллионов евро.
"Головина рядом даже нет". Григорян назвал игрока номер один в российском футболе
Российский тренер Александр Григорян высказался об атакующем полузащитнике петербургского "Зенита" Максиме Глушенкове.
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