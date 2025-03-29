Футболисты «Динамо» вышли на игру с футболками с надписью «На любом поле болеем за Ови». На счету Овечкина 889 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, отставание от рекорда Уэйна Гретцки составляет 5 шайб. До конца регулярного чемпионата осталось 10 туров.
«У нас взаимодействие. Не знаю, видели ли вы анонс: Костя Тюкавин сегодня был в новом мерче, который мы делали совместно с Александром Овечкиным. Ждите, скоро в наших магазинах», - цитирует Пивоварова Sport24.
Павел Пивоваров: у нас взаимодействие с Овечкиным
Генеральный директор «Динамо» Москва Павел Пивоваров высказался о том, что игроки бело-голубых вышли на поле в футболках в поддержку форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
Фото: ФК "Динамо"