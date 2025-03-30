Сообщается, что болельщики "Зенита-2" по согласованию с руководством клуба и службой безопасности собирались организовать на первом матче сезона масштабный перфоманс с использованием пиротехнических средств. Однако после досмотра зрителей работники стадиона академии "Смена" вызвали полицейских и фанатскую трибуну закрыли.
Впоследствии активным болельщикам петербургской команды предложили свободно вернуться на трибуну без демонстрации перфоманса, но в знак протеста ультрас "Зенита"-2 приняли решение окончательно покинуть матч.
Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Источник: "Спорт День за Днем"
СМИ: полиция закрыла фанатскую трибуну на матче "Зенита-2", ультрас в знак протеста покинули игру
По информации СМИ, перед началом игры 1-го тура Второй лиги, группа Б между "Зенитом"-2 и "Коломной" полиция закрыла фанатскую трибуну сине-бело-голубых, как место преступления.
Фото: "Зенит"-2