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СМИ: полиция закрыла фанатскую трибуну на матче "Зенита-2", ультрас в знак протеста покинули игру

По информации СМИ, перед началом игры 1-го тура Второй лиги, группа Б между "Зенитом"-2 и "Коломной" полиция закрыла фанатскую трибуну сине-бело-голубых, как место преступления.
Фото: "Зенит"-2
Сообщается, что болельщики "Зенита-2" по согласованию с руководством клуба и службой безопасности собирались организовать на первом матче сезона масштабный перфоманс с использованием пиротехнических средств. Однако после досмотра зрителей работники стадиона академии "Смена" вызвали полицейских и фанатскую трибуну закрыли.

Впоследствии активным болельщикам петербургской команды предложили свободно вернуться на трибуну без демонстрации перфоманса, но в знак протеста ультрас "Зенита"-2 приняли решение окончательно покинуть матч.

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Источник: "Спорт День за Днем"

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