"Крайняя мера". Станкович объяснил, почему был заменён Дуарте

"Мы были вынуждены (заменить его), это крайняя мера. Тем не менее он провел достаточно хороший матч, была пара технических ошибок. Дуарте придал стабильности, были хорошие моменты, в том числе на стандартах. Оцениваю его игру достаточно хорошо. Поменяли его, так как были проблемы с коленом. Произвели замену, чтобы у Дуарте была возможность сыграть в следующих матчах", - приводит слова Станковича "Матч ТВ".
Парагвайский защитник московского "Спартака" Алексис Дуарте попал в стартовый состав команды на выездной матч 22-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25 с грозненским "Ахматом". На 60-й минуте он был заменен на португальского футболиста Рикарду Мангаша. Встреча завершилась безголевой ничьей.
Данная игра для Дуарте в текущем сезоне стала 14-м появлением на поле в официальных матчах в составе "Спартака". На счету защитника одна результативная передача и два жёлтые карточки, которые были получены в одном матче.