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"Крайняя мера". Станкович объяснил, почему был заменён Дуарте

Главный тренер "Спартака" Деян Станкович объяснил, почему на 60?й минуте матча 22-го тура РПЛ с "Ахматом" был заменен защитник Алексис Дуарте.
Фото: ФК "Спартак"
"Мы были вынуждены (заменить его), это крайняя мера. Тем не менее он провел достаточно хороший матч, была пара технических ошибок. Дуарте придал стабильности, были хорошие моменты, в том числе на стандартах. Оцениваю его игру достаточно хорошо. Поменяли его, так как были проблемы с коленом. Произвели замену, чтобы у Дуарте была возможность сыграть в следующих матчах", - приводит слова Станковича "Матч ТВ".

Парагвайский защитник московского "Спартака" Алексис Дуарте попал в стартовый состав команды на выездной матч 22-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25 с грозненским "Ахматом". На 60-й минуте он был заменен на португальского футболиста Рикарду Мангаша. Встреча завершилась безголевой ничьей.

Данная игра для Дуарте в текущем сезоне стала 14-м появлением на поле в официальных матчах в составе "Спартака". На счету защитника одна результативная передача и два жёлтые карточки, которые были получены в одном матче.

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