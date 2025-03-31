Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Акрон
18:30
РостовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сочи
19:00
ЕнисейНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
22:00
Лас-ПальмасНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Верона
19:30
ПармаНе начат
Лацио
21:45
ТориноНе начат

Пятибратов рассказал о причинах подать в отставку с поста тренера "Факела"

Дмитрий Пятибратов рассказал о причинах подать в отставку с поста главного тренера воронежского "Факела".
Фото: ФК "Факел"
"Решение связано с совокупностью факторов — результат и вещи, которые влияли на результат. Было две подряд ошибки в матче с участием нашей команды, когда удаляли нашего игрока в середине матча. Плюс было принято решение встречу с "Ахматом" провести без зрителей — это не совсем справедливо. Ну и болезненное поражение от "Краснодара", которое случилось во втором тайме. Решение было принято не заранее, а после матче с "Краснодаром", - приводит слова Пятибратова "Чемпионат".

После матча 22-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25 между "Краснодаром" и"Факелом", который завершился победой хозяев со счётом 5:0, главный тренер воронежской команды Дмитрий Пятибратов принял решение подать по собственному желанию в отставку. При этом 48-летний специалист был назначен на эту должность 13 августа 2024 года.

После 22-го тура Российской Премьер-Лиги футбольный клуб из Воронежа имеет в своём активе 14 очков, которые позволяют команде на данный момент занимать предпоследнее, пятнадцатое место в турнирной таблице. В следующие выходные "Факел" на своём поле сыграет против грозненского "Ахмата". Однако матч пройдёт без зрителей, так как воронежцы были наказаны за расистские оскорбления, которые доносились с трибун в матче 20-го тура РПЛ с "Зенитом".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится