"Решение связано с совокупностью факторов — результат и вещи, которые влияли на результат. Было две подряд ошибки в матче с участием нашей команды, когда удаляли нашего игрока в середине матча. Плюс было принято решение встречу с "Ахматом" провести без зрителей — это не совсем справедливо. Ну и болезненное поражение от "Краснодара", которое случилось во втором тайме. Решение было принято не заранее, а после матче с "Краснодаром", - приводит слова Пятибратова "Чемпионат".
После матча 22-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25 между "Краснодаром" и"Факелом", который завершился победой хозяев со счётом 5:0, главный тренер воронежской команды Дмитрий Пятибратов принял решение подать по собственному желанию в отставку. При этом 48-летний специалист был назначен на эту должность 13 августа 2024 года.
После 22-го тура Российской Премьер-Лиги футбольный клуб из Воронежа имеет в своём активе 14 очков, которые позволяют команде на данный момент занимать предпоследнее, пятнадцатое место в турнирной таблице. В следующие выходные "Факел" на своём поле сыграет против грозненского "Ахмата". Однако матч пройдёт без зрителей, так как воронежцы были наказаны за расистские оскорбления, которые доносились с трибун в матче 20-го тура РПЛ с "Зенитом".
Пятибратов рассказал о причинах подать в отставку с поста тренера "Факела"
Дмитрий Пятибратов рассказал о причинах подать в отставку с поста главного тренера воронежского "Факела".
Фото: ФК "Факел"