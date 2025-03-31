"У Вячеслава всё хорошо, восстанавливается. Пока ещё рано говорить о беговой работе, но он тренируется в зале. Есть программа, по которой он работает. Всё идёт по плану", - цитирует агента "Чемпионат".
Напомним, что защитник петербургского "Зенита" Вячеслав Караваев получил повреждение во время зимних сборов команды - у игрока был диагностирован разрыв ахиллова сухожилия.
В текущем сезоне Караваев провел во всех турнирах 18 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 4,5 миллионов евро, контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Агент Караваева рассказал о восстановлении защитника после травмы
Футбольный агент Иван Бакулин, представляющий интересы защитника "Зенита" Вячеслава Караваева, рассказал о восстановлении футболиста.
Фото: ФК "Зенит"