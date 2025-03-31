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Педро назвал двух основных конкурентов "Зенита" в борьбе за чемпионство

Нападающий "Зенита" Педро высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Мы делаем нашу работу и не смотрим за другими командами. Мы стараемся работать как можно лучше. Основной конкурент в борьбе за чемпионство? Есть много команд, которые тоже борются за титул – "Краснодар", "Спартак" и другие. Но основными я бы назвал эти два клуба", - цитирует Педро Metaratings.

После 22-х сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 49-ю набранными очками и опережает петербургский "Зенит" на три очка. Тройку лидеров замыкает московский "Спартак", отстающий от южан на пять очков.

Напомним, что петербуржцы являются бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду, также команда Сергея Семака является действующим обладателем Кубка и Суперкубка России. В мае этого года петербуржцы отпразднуют сто лет со дня основания "Зенита".

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