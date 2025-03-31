"Можно сказать, что я являюсь ментальным наставником Кривцова, много разговариваю с ним, подсказываю по футболу что-то. Судя по его реакции, мои советы работают. Кто еще мой подопечный в команде? Даня Козлов, также много разговариваю со Сперцяном", - цитирует Смолова "РБ Спорт".
В текущем сезоне Никита Кривцов провел за "Краснодар" во всех турнирах 27 матчей и записал на свой счет 4 забитых мяча и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего полузащитника в 3,5 миллионов евро, контракт игрока с южанами рассчитан до лета 2029 года. На счету футболиста 3 матча за сборную России и 2 забитых гола.
После 22-х сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 49-ю набранными очками в своем активе.
Смолов: я являюсь ментальным наставником Кривцова
Нападающий "Краснодара" Федор Смолов рассказал, что дает советы полузащитнику Никите Кривцову.
Фото: ФК "Краснодар"