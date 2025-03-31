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Созин: Станкович в "Спартаке" строит команду под себя, и всех это устраивает

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о главном тренере московского "Спартака" Деяне Станковиче.
Фото: ФК "Спартак"
"Пока Станкович более заслуженный футболист, чем тренер, но в "Спартаке" он находится на своём месте. Показательный для Станковича матч был с "Зенитом". Там "Спартак" победил по делу. У него хороший коллектив, подобранный под него. Он строит команду под себя, и всех это устраивает. По моему мнению, "Спартак" не выбыл из чемпионской гонки", - приводит слова Созина Legalbet.

Сербский специалист Деян Станкович занял пост главного тренера московского "Спартака" в мае 2024 года. Тренер и футбольный клуб подписали друг с другом контракт, рассчитанный на срок до конца сезона-2025/26.

Под его руководством красно-белые в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги в 22 матчах набрали 44 очка, которые позволяют команде на данный момент занимать третье место в турнирной таблице. Кроме того, "Спартак" продолжает выступление в розыгрыше Кубка России - на стадии первого этапа 1/2 финала Пути регионов москвичи 15 апреля дома встретятся с екатеринбургским "Уралом".

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