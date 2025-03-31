"Я, как правило, не такой уж щедрый на обещания. Но ради престижа команды на многое готов. В крайнем случае, если "Зенит" в этом году займет первое место, я бы съел шляпу. Потихонечку, по кусочку, но съел", - приводит слова Боярского ТАСС.
После 22-го тура сезона-2024/25 чемпионата России по футболу петербургский "Зенит", имея в своём активе 46 очков, занимает второе место в турнирной таблице. Отставание сине-бело-голубых от лидирующего "Краснодара" сейчас составляет 3 очка. В следующем туре команда Сергея Семака 5 апреля в гостях сыграет против московского "Локомотива".
Напомним, "Зенит" является действующим чемпионом России, который выигрывал золотые медали шесть последних сезонов подряд.
Михаил Боярский пообещал съесть свою шляпу, если "Зенит" станет чемпионом России
Народный артист РСФСР и болельщик "Зенита" Михаил Боярский сделал обещание на случай чемпионства петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"