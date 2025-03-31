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Михаил Боярский пообещал съесть свою шляпу, если "Зенит" станет чемпионом России

Народный артист РСФСР и болельщик "Зенита" Михаил Боярский сделал обещание на случай чемпионства петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"
"Я, как правило, не такой уж щедрый на обещания. Но ради престижа команды на многое готов. В крайнем случае, если "Зенит" в этом году займет первое место, я бы съел шляпу. Потихонечку, по кусочку, но съел", - приводит слова Боярского ТАСС.

После 22-го тура сезона-2024/25 чемпионата России по футболу петербургский "Зенит", имея в своём активе 46 очков, занимает второе место в турнирной таблице. Отставание сине-бело-голубых от лидирующего "Краснодара" сейчас составляет 3 очка. В следующем туре команда Сергея Семака 5 апреля в гостях сыграет против московского "Локомотива".

Напомним, "Зенит" является действующим чемпионом России, который выигрывал золотые медали шесть последних сезонов подряд.

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