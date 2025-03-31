"У меня нет информации о заинтересованности "Интера" в Сперцяне", - приводит слова представителя клубной пресс-службы "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что итальянский "Интер" давно следит за атакующим полузащитником футбольного клуба "Краснодар" и сборной Армении Эдуардом Сперцяном и, якобы, собирается ближайшим летом обратиться к чёрно-зеленым с предложением выкупить игрока. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 20 миллионов евро.
В "Интере" отреагировали на информацию об интересе к Сперцяну
В пресс-службе итальянского "Интера" отреагировали на информацию о заинтересованности клуба из Серии А в услугах полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"