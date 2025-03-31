Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Акрон
2 - 3 2 3
РостовЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сочи
2 - 1 2 1
ЕнисейЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Верона
0 - 0 0 0
ПармаЗавершен

В "Интере" отреагировали на информацию об интересе к Сперцяну

В пресс-службе итальянского "Интера" отреагировали на информацию о заинтересованности клуба из Серии А в услугах полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"
"У меня нет информации о заинтересованности "Интера" в Сперцяне", - приводит слова представителя клубной пресс-службы "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что итальянский "Интер" давно следит за атакующим полузащитником футбольного клуба "Краснодар" и сборной Армении Эдуардом Сперцяном и, якобы, собирается ближайшим летом обратиться к чёрно-зеленым с предложением выкупить игрока. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 20 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится