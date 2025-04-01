- Не думаю, что "Краснодар" и "Спартак" как-то отстают в классе от "Зенита". Эти клубы выглядели бы примерно одинаково в еврокубках, но у "Зенита" просто больше опыта. Может, и скамейка чуть длиннее, что бы помогло. За результаты "Зенита" мы бы не так волновались, - сказал Игонин корреспонденту "Чемпионата".
После 22 тура Российской Премьер-Лиги лидером является "Краснодар", набрав 49 очков. Вторую строчку занимает "Зенит", имея в своем активе 46 очков. На 3 месте идет московский "Спартак", набрав 44 очка.
Напомним, что с февраля 2022 года российские клубы отстранены от еврокубков. Несколько дней недель назад Александр Алаев, президент Российской Премьер-Лиги, рассказал, что надеется на прекращение бана уже в текущем году.
Игонин: "Зенит", "Краснодар" и" Спартак" выглядели бы примерно одинаково в еврокубках
Экс-футболист "Зенита" Алексей Игонин оценил уровень игры претендентов на чемпионство РПЛ и их готовность к выступлению в еврокубках.
Фото: ФК "Зенит"