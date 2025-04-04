"Это поражение не может надломить "Пари НН"? Сложно сказать, куда уже хуже. После сегодняшнего матча тяжело уже говорить, что мы куда-то идем", - приводит слова Гончаренко "Матч ТВ".
Сегодня, 4 апреля, состоялся первый матч в рамках 23-го тура РПЛ, в котором "Пари НН" принимал дома "Оренбург". Встреча завершилась поражением хозяев поля со счетом 1:2. Это уже четвертый подряд проигрыш команды Виктора Гончаренко в чемпионате России.
Нижегородцы находятся на 13-й строчке в турнирной таблице с 19 набранными очками, располагаясь в зоне стыковых матчей.
Гончаренко - о поражении "Оренбургу": сложно сказать, куда уже хуже
Главный тренер "Пари НН" Виктор Гончаренко высказался после поражения от "Оренбурга" в 23-м туре чемпионата России (1:2).
Фото: ФК "Пари НН"