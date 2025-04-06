- ЦСКА всегда должен бороться только за чемпионство. Любое место команды вне тройки — это провал и позор. Те, кто сейчас хвалит команду, — это враги ЦСКА! Вот эти вот эксперты лукавят, - сказал Селюк корреспонденту Legalbet.
Напомним, что красно-синие не проигрывают в чемпионате на протяжении шести матчей и располагаются на шестой строчке в таблице, заработав 41 очко в 22 матчах. В рамках 23-го тура РПЛ ЦСКА на своем стадионе примет "Динамо". Встреча состоится 6 апреля в 19:30 по московскому времени.
Селюк - об игре ЦСКА: те, кто сейчас хвалит команду, — враги команды
Футбольный агент Дмитрий Селюк критично выразился о положении ЦСКА в турнирной таблице РПЛ.
Фото: "Чемпионат"