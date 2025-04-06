"Более симпатичную и уверенную игру показывает "Спартак" Станковича. Каррера был защитником, и при нём не так интересно было смотреть игру красно-белых. Он ставил оборонительный футбол. Да, они стали чемпионами, но футбол не смотрелся. Станкович ставит более яркую и динамичную игру", — приводит слова Морозова Legalbet.
Деян Станкович был назначен главным тренером московского "Спартака" в мае 2024 года. Сербский специалист и футбольный клуб заключили друг с другом контракт на срок до конца сезона-2025/26.
В текущем сезоне "Спартак" после 23-го тура Российской Премьер-Лиги имеет в своем активе 47 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Краснодара" на 5 очков. В розыгрыше Кубка России красно-белым 15 апреля предстоит матч первого этапа 1/2 финала Пути регионов с екатеринбургским "Уралом".
Геннадий Морозов: Станкович ставит "Спартаку" более яркую и динамичную игру, чем Каррера
Бывший игрок и тренер "Спартака" Геннадий Морозов поделился своим мнением о работе текущего наставника московского клуба Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"