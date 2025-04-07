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Sport24: Россия при возвращении в еврокубки не получит 8-е место в таблице коэффициентов УЕФА

На конгрессе УЕФА в Белграде велось обсуждение возможного возвращения клубов из России в еврокубки, но без сохранения прежнего (8-го) места в таблице коэффициентов УЕФА до отстранения.
Фото: Getty Images
Сообщается, что данное решение было принято из-за резкого недовольства Нидерландов, Бельгии и некоторых других стран, чьи команды по результатам своих выступлений претендуют на квоты в следующем сезоне и на соответствующие призовые.

В УЕФА допускают принятие компромиссного варианта, который предусматривает возвращение клубов из России в рейтинг на позиции от 10 до 14 места. Однако принятие окончательного решения по этому вопросу ожидается во второй половине лета — до начала нового сезона в Европе.

Напомним, российские профессиональные футбольные клубы в феврале 2022 года руководством УЕФА были отстранены от участия в еврокубках до завершения СВО на Украине.

Источник: Sport24

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