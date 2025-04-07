Лещенко: Карасев — это судейское недоразумение, актерствует на поле. Он не должен судить "Динамо" никогда

"Карасев — это просто судейское недоразумение. Он думает, что главный на поле, творит что хочет. Может заставить играть 10 минут, хотя добавили пять. Он упивается своей ролью. Я, как актер, вижу: Сергей актерствует на поле. Считаю, что его надо если не совсем, то хотя бы на несколько матчей дисквалифицировать. А "Динамо" он не должен судить никогда", - приводит слова Лещенко "СЭ".
Судейская бригада во главе с Сергеем Карасёвым обслуживала матч 23-го тура чемпионата России сезона-2024/25 между ЦСКА и московским "Динамо". По итогам встречи, которая завершилась победой "армейцев" со счётом 3:1, бело-голубые, не согласившись с решениями арбитра, обратились в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС по двум эпизодам (возможного удаления "армейского" игрока на 88 минуте и возможного офсайда в атаке ЦСКА, завершившейся назначением пенальти).
Напомним, Сергей Карасев в августе 2024 года в 6-м туре работал на матче "Динамо" с "Краснодаром" и в одном из эпизодов не назначил пенальти в ворота "быков". В итоге "Краснодар" победил со счётом 1:0, а ЭСК РФС выразила мнение, что Карасёв ошибся.