"В чем выражается чемпионский почерк — ты не теряешь очки с командами из середины и нижней части таблицы. Пришел опыт. Можно проиграть своим конкурентам, но не потерять очки с нижней восьмеркой или десяткой", - приводит слова Писарева "Матч ТВ".
После 23-го тура сезона-2024/25 чемпионата России по футболу "Краснодар" имеет в своем активе 52 очка и располагается на первом месте в турнирной таблице. Отрыв "быков" от ближайших преследователей - московского "Спартака" и петербургского "Зенита" - составляет 5 очков.
В следующем туре "Краснодар" отправится на выезд в Санкт-Петербург, где 13 апреля сыграет против местного "Зенита". Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Писарев отметил, какой чемпионский почерк появился у "Краснодара"
Тренер сборной России по футболу Николай Писарев высказался о лидерстве "Краснодара" в таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Краснодар"