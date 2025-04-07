"Уровень лиги очень серьезный, здесь сложно играть. Даже несмотря на то, что российские команды не участвуют в еврокубках. В Бразилии все говорят, что ваш чемпионат не такой сильный. Но я могу точно сказать — РПЛ выше уровнем", - приводит слова Алеррандро "Матч ТВ".
Действующим чемпионом России по футболу на протяжении последних шести сезонов является петербургским "Зенитом". В сезоне-2024/25 Российской Премьер-Лиги после 23-го тура первое место в турнирной таблице занимает футбольный клуб "Краснодар" (52 очка), вторую строчку занимает московский "Спартак" (47 очков), а тройку лидеров сейчас замыкает "Зенит" (47 очков).
Игрок ЦСКА Алеррандро: в Бразилии все говорят, что РПЛ не такая сильная
Бразильский нападающий ЦСКА Алеррандро поделился своим мнением об уровне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ПФК ЦСКА