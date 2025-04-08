- Был очень сложный матч с "Динамо" с тяжелейшими погодными условиями. Но я могу подчеркнуть, что с "Оренбургом" тоже будет очень сложный матч. У них есть свои цели и задачи. А игры в Оренбурге на искусственном поле никогда не были простыми для ЦСКА, - передаёт слова Алдонина "Чемпионат".
В матче 23 тура Российской премьер-лиги ЦСКА в сложных погодных условиях при сильном снегопаде обыграл со счётом 3:1 московское "Динамо". В турнирной таблице РПЛ красно-синие занимают четвёртое место, набрав 44 очка в 23 матчах.
12 апреля ЦСКА проведёт выездную встречу 24 тура РПЛ с "Оренбургом", который с 14 очками в 23 матчах занимает последнее место и ведёт борьбу за выживание в лиге.
Алдонин: игры в Оренбурге на искусственном поле никогда не были простыми для ЦСКА
Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о предстоящем матче 24 тура РПЛ, который красно-синие проведут на выезде с "Оренбургом".
Фото: ПФК ЦСКА