Нападающий "Ростова" Комличенко: будем и дальше бороться и бодаться

- Тайм со "Спартаком" играли нормально. Потом удаление, в меньшинстве тяжелее играть. Если бы играли в равных составах, было бы интереснее смотреть. Даже в меньшинстве мы имели хороший момент. Забей мы, может, по-другому бы пошло. Это футбол. Поборолись бы точно. Обидно, расстроились все. Будем и дальше бороться и бодаться.
"Ростов" крупно уступил на своем поле московскому "Спартаку" в матче 23-го тура российской Премьер-лиги. Встреча прошла на "Ростов Арене" в воскресенье, 6 апреля, и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В конце первого тайма ростовчане остались вдесятером после прямой красной карточки крайнему нападющему Алексею Сутормину.
"Ростов" занимает по итогам тура седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В активе желто-синих 33 набранных очка. Следующим соперником команды в рамках первенства страны станет грозненский "Ахмат".
Источник: "Чемпионат"