"ЦСКА нельзя сбрасывать со счетов. Они могут включиться в борьбу за тройку. У них была удачная игра с "Зенитом". Сейчас у команды хорошая серия. Появилась уверенность в своих силах. Николич проделал хорошую работу на сборах", - цитирует Кирьякова "Чемпионат".
В 23-м туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА на своем поле одержал победу над московским "Динамо" со счетом 3:1. В 24-м туре чемпионата России "армейцы" сыграют на выезде с "Оренбургом", который занимает последнее место в таблице с 14-ю очками. Команда Марко Николича на данный момент располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 44-мя баллами в своем активе.
Кирьяков: ЦСКА может включиться в борьбу за тройку - Николич проделал хорошую работу
Российский тренер Сергей Кирьяков оценил турнирной положение ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА