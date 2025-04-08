«Михаил Михайлович — главный тренер «Локомотива». Хочу через вас обратиться. За два дня до матча с «Зенитом» появляется информация, которая пытается вбить клин в единую команду «Локомотива». Не надо распространять эти домыслы. Михаил Михайлович работает с командой. У него большой кредит доверия и действующий контракт. Эти вопросы считаю неуместными, — цитирует Нагорных «Матч ТВ».
Михаил Галактионов занимает пост главного тренера московского «Локомотива» с ноября 2022 года. За это время под его руководством клуб провел 89 матчей, в которых «Локомотив» одержал 23 победы, 12 раз сыграл вничью и 13 раз потерпел поражение.
После 23 туров «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 41 очко. Следующий матч команда проведёт 12 апреля на стадионе в Казани против «Рубина».
В "Локомотиве" поддержали Галактионова: у тренера большой кредит доверия и действующий контракт
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных подчеркнул, что клуб продолжает полностью доверять главному тренеру Михаилу Галактионову и не рассматривает его отставку.
Фото: ФК "Локомотив"