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Тошич — о шансах ЦСКА на титул: нужно двигаться шаг за шагом без эйфории

Бывший хавбек ЦСКА Зоран Тошич поделился воспоминаниями о чемпионском сезоне-2013/14 и оценил перспективы нынешней команды в борьбе за золотые медали РПЛ.
Фото: ФК ЦСКА
«Знаете, бывает такое, когда идёшь на первом месте, и на тебе всё давление. Если ты не соответствуешь этому уровню, то очень легко можешь потерять ход и потерять первое место. У нас было то же самое: вроде бы около восьми очков отставания, и от нас никто не ожидал, что мы станем чемпионами. Но шаг за шагом мы правильно двигались и спокойно работали. Я желаю, чтобы ЦСКА без всяких эйфорий и всего подобного спокойно шаг за шагом сначала выиграл у «Оренбурга», а потом приблизился к первому месту», – цитирует Тошича «Советский спорт».

После возобновления Российской Премьер-Лиги ЦСКА сначала сыграл вничью с «Зенитом», а затем выдал серию из пяти побед подряд во всех турнирах.

Сначала были обыграны «Химки», затем дважды — московское «Динамо», один раз — махачкалинское «Динамо» и была одержана победа над «Акроном».

После 23 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 8 очков.

Следующий матч ЦСКА проведет 12 апреля на выезде против «Оренбурга».

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