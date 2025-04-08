«Да, конечно, шансы есть, и математические, и реальные. У нас замечательная команда. Да, мы пока отстаём, но всё возможно, всё отыгрывается», — отметил Солари «Советскому спорту».
«Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 23 сыгранных туров, имея в активе 47 очков. Лидирует же в чемпионате «Краснодар», который набрал уже 52 очка.
11 апреля «Спартак» проведет свой следующий матч на домашнем стадионе «Лукойл Арена», где встретится с «Динамо» Махачкала. До конца чемпионата остается еще семь туров.
Солари: у "Спартака“ есть реальные шансы на чемпионство
Полузащитник московского «Спартака» Пабло Солари поделился мнением о шансах своей команды на завоевание титула чемпионов России в сезоне-2024/2025.
Фото: ФК "Спартак"