- У "Краснодара" сейчас отрыв в 5 очков от "Зенита" и "Спартака". Это хороший отрыв, потому что остаётся играть только 7 туров. Если "Зенит" в следующем матче не одержит победу над "Краснодаром", будет тяжело выиграть чемпионство. Петербуржцам надо будет сделать всё, чтобы забрать три очка в предстоящей игре. Но в психологическом плане у "быков" преимущество, они впереди, - передаёт слова Деметрадзе "Чемпионат".
"Краснодар" является лидером Российской премьер-лиги по итогам 23 сыгранных туров, в активе чёрно-зелёных 52 очка в 23 матчах. На 5 очков отстают занимающие места в топ-3 московский "Спартак" и петербургский "Зенит".
13 апреля в рамках 24 тура РПЛ "Зенит" и "Краснодар" встретятся между собой на петербургской "Газпром Арене". Очный матч первого круга на стадионе "Краснодар" завершился победой "быков" со счётом 2:0.
Деметрадзе: если "Зенит" не обыграет "Краснодар", ему будет тяжело выиграть чемпионство
Экс-нападающий "Алании" Георгий Деметрадзе высказался о турнирной ситуации в чемпионате России.
Фото: ФК "Зенит"