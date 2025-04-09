"И Дзюба забивной, и Павлюченко был забивным. Павлюченко поиграл за рубежом, а это говорит о том, что он сильнее Дзюбы. Это же был Спящий гигант! Если брать все его качества, да и игру в Англии, конечно, он сильнее. Он был более вариативный нападающий", — приводит слова Тарханова Legalbet.
Нападающий Роман Павлюченко играл на профессиональном уровне с 1999 по 2022 гг. Он был игроком таких команд, как "Спартак", "Локомотив", "Тоттенхэм", "Кубань", "Урал" и др. Среди его достижений - две победы в Кубке России, 3 вице-чемпионства России, бронзовая медаль чемпионата Европы.
Дебютировавший в 2006 г. нападающий Артём Дзюба продолжает карьеру и сейчас является игроком "Акрона". Ранее он выступал за "Спартак", "Зенит", "Локомотив", "Ростов", тульский "Арсенал" и др. Дзюба является 4-кратным чемпионом России и 3-кратным обладателем Кубка России.
"Более вариативный". Тарханов выбрал между Дзюбой и Павлюченко более сильного форварда
Футбольный тренер Александр Тарханов сравнил между собой бывших форвардов "Спартака" Романа Павлюченко и Артёма Дзюбу.
Фото: ФК "Урал"