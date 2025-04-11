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Непомнящий: "Зенит" потерял инстинкт убийцы, и это ощутимая проблема

Футбольный тренер Валерий Непомнящий высказался о текущем состоянии петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"Сейчас заметно, что "Зенит", имея огромное преимущество, не может реализовать свои моменты. Совсем недавно сине-бело-голубые умели дожимать, минимально обыгрывать команды из второй восьмёрки без нервов, максимально уверенно и хладнокровно. Сейчас этого нет. Можно сказать, что "Зенит" потерял инстинкт убийцы, и это ощутимая проблема", - приводит слова Непомнящего "Советский спорт".

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" под руководством тренерского штаба во главе с Сергеем Семаком за 23 матча набрал 47 очков, которые позволяют сине-бело-голубым на данный момент занимать третье место в турнирной таблице. Их отставание от текущего лидера чемпионата - футбольного клуба "Краснодар" - на данный момент составляет 5 очков.

В ближайшем туре именно с "Краснодаром" "Зениту" предстоит 13 апреля на своём поле провести очередной матч чемпионата России.

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