Сообщается, что за продление контракта с игроком выступает спортивный директор "железнодорожников" Дмитрий Ульянов. В то же время тренерский штаб "Локомотива" во главе с Михаилом Галактионовым придерживается мнения, что 25-летний футболист в ближайшей перспективе вряд ли будет игроком стартового состава.
В руководстве московского клуба также имеются разногласия, которые, в частности, связаны с возможным увеличением зарплаты Тикнизяна, с чем не все согласны. Тем не менее, окончательное решение о продлении контракта будет принято в конце текущего сезона после того, как стороны проведут друг с другом финальный раунд переговоров.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Наира Тикнизяна, который выступает за "Локомотив" с 2021 года, в 6 млн евро.
Источник: "РБ Спорт"
Стали известны подробности возможного продления контракта Тикнизяна с "Локомотивом"
По информации СМИ, в руководстве "Локомотива" пока не принято однозначное решение относительно продления контракта с армянским защитником Наиром Тикнизяном.
Фото: ФК "Локомотив"