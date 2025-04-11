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Агент Селюк: Денисову бы в "Спартаке" удержаться, а не в "ПСЖ" переходить

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился своим мнением о возможности перехода правого защитника московского "Спартака" Даниила Денисова во французский "ПСЖ".
Фото: ФК "Спартак"
"Денисов игрок уровня РПЛ. Ему бы в "Спартаке" удержаться, а не в "ПСЖ" переходить. Давайте тогда скажем, что Соболев дублёр Холанна из "Манчестер Сити". Денисов — российский футболист среднего уровня, не выдающийся. В "Ланс" какой-нибудь он мог перейти. Кстати, французский чемпионат потянули бы российские футболисты, но не грандов, а такие, как "Ланс", "Гавр", — приводит слова Селюка Legalbet.

Ранее в одном французском подкасте CulturePSG правый защитник московского "Спартака" Даниил Денисов вошёл в список футболистов, которые могли бы стать дублером марокканского защитника Ашрафа Хакими в "ПСЖ".

В текущем сезоне Даниил Денисов в общей сложности 30 раз появился на поле в официальных матчах, в которых отметился 2 результативными передачами, получил 7 преупреждений. Согласно информации, которая размещена на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет 4,5 миллиона евро. Действующее соглашение игрока со столичным клубом рассчитан на срок до конца сезона-2025/26.

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