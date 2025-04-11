"Выбор был другой". Станкович назвал большим сюрпризом тот факт, что пенальти Махачкале бил Медина

"Я всегда честен и всегда говорю правду, поэтому скажу, что это был большой сюрприз и для меня самого. Не видел, как там было точно, но если футболист берет мяч, то прерывать его и брать на себя такую ответственность… Выбор был другой, и выбор нужно уважать", - приводит слова Станковича "Матч ТВ".
Московский "Спартак" 11 апреля в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 на своем поле принимал махачкалинское "Динамо" и потерпел поражение со счётом 1:2. При этом за несколько минут до финального свистка красно-белые получили право на исполнение пенальти, но к мячу подошёл не штатный пенальтист команды Барко, а полузащитник Хесус Медина, который не реализовал 11-метровый удар (попал в перекладину).