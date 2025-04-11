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Юрий Гаврилов: у Махачкалы была не игра в футбол, а "бей куда попало". "Спартак" мог победить

Бывший игрок сборной СССР Юрий Гаврилов высказался о поражении московского "Спартака" в матче 24 тура РПЛ с махачкалинским "Динамо" со счётом 1:2.
Фото: ФК "Спартак"
"Первый тайм "Спартак" провёл совсем без моментов. А во втором тайме, когда уже проигрывали, устроили навал, Махачкала отдала инициативу. Это привело к моментам у ворот "Динамо". Не могу назвать их действия на поле игрой в футбол. Это не игра, а "бей куда попало". Если бы "Спартак" реализовал пенальти, то мог бы вообще победить, потому что "Динамо" ничего из себя не представляло", - приводит слова Гаврилова "Чемпионат".

Московский "Спартак" и махачкалинское "Динамо" сыграли друг с другом 11 апреля в Москве на стадионе "Лукойл Арена" в рамках 24-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25. Встреча завершилась победой дагестанского клуба со счётом 2:1.

Благодаря этой победе "Динамо" набрало 27 очков, которые позволили команде Хасанби Биджиева подняться на девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. У "Спартака" в активе осталось 47 очков, с которыми красно-белые продолжают располагаться на второй строчке.

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