Юрий Гаврилов: у Махачкалы была не игра в футбол, а "бей куда попало". "Спартак" мог победить

"Первый тайм "Спартак" провёл совсем без моментов. А во втором тайме, когда уже проигрывали, устроили навал, Махачкала отдала инициативу. Это привело к моментам у ворот "Динамо". Не могу назвать их действия на поле игрой в футбол. Это не игра, а "бей куда попало". Если бы "Спартак" реализовал пенальти, то мог бы вообще победить, потому что "Динамо" ничего из себя не представляло", - приводит слова Гаврилова "Чемпионат".
Московский "Спартак" и махачкалинское "Динамо" сыграли друг с другом 11 апреля в Москве на стадионе "Лукойл Арена" в рамках 24-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25. Встреча завершилась победой дагестанского клуба со счётом 2:1.
Благодаря этой победе "Динамо" набрало 27 очков, которые позволили команде Хасанби Биджиева подняться на девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. У "Спартака" в активе осталось 47 очков, с которыми красно-белые продолжают располагаться на второй строчке.