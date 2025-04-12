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Масалитин: проблема ЦСКА в том, что защитники забивают больше, чем нападающие

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал игру армейцев в весенней части сезона.

Фото: ФК ЦСКА
«Что касается Гуарирапы, то он не просто начал забивать, а начал забивать именно победные голы. Но ему еще нужно прибавлять и прибавлять. Защитники больше забивают, чем нападающие.

Сейчас ярко проявляет себя Глебов, но и при Федотове он хорошо выглядел. Кисляка стоит тоже похвалить. Парень попал в сборную, это о многом говорит. У Лукина не сильно хорошая позиция, ведь играют Дивеев и Роша. У ЦСКА, как я и раньше говорил, ситуация заключается в том, что нападающих много, а забивать некому. Это проблема», — цитирует Масалитин «РБ Спорт».

Стоит отметить, что в текущем сезоне в топ-5 лучших бомбардиров ЦСКА только один нападающий — Тамерлан Мусаев (9 голов), а также один атакующий полузащитник — Иван Обляков (5 голов). В то же время, в число лучших бомбардиров вошли сразу три защитника: Игорь Дивеев (6 мячей), Келлвен (4 мяча) и Мойзес (3 мяча).

Кроме того, в зимнее трансферное окно команда пополнилась Алеррандро — лучшим бомбардиром прошлого сезона в чемпионате Бразилии. Клуб заплатил за 25-летнего форварда 4,2 миллиона евро.

На данный момент ЦСКА занимает четвертую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 44 очка.

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