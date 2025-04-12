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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Оренбург
0 - 2 0 2
ЦСКАЗавершен
Нижний Новгород
1 - 1 1 1
ДинамоЗавершен
Рубин
1 - 0 1 0
ЛокомотивЗавершен
Ахмат
2 - 1 2 1
РостовЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
2 - 1 2 1
АланияЗавершен
Тюмень
2 - 1 2 1
ШинникЗавершен
Чайка
2 - 1 2 1
ТорпедоЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Сити
5 - 2 5 2
Кристал ПэласЗавершен
Саутгемптон
0 - 3 0 3
Астон ВиллаЗавершен
Брайтон
2 - 2 2 2
ЛестерЗавершен
Ноттингем Форест
0 - 1 0 1
ЭвертонЗавершен
Арсенал
1 - 1 1 1
БрентфордЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
0 - 2 0 2
МальоркаЗавершен
Хетафе
1 - 3 1 3
Лас-ПальмасЗавершен
Сельта
0 - 2 0 2
ЭспаньолЗавершен
Леганес
0 - 0 0 0
Барселона1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Венеция
1 - 0 1 0
МонцаЗавершен
Интер
3 - 1 3 1
КальяриЗавершен
Ювентус
2 - 0 2 0
Лечче1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

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Хольштайн
1 - 2 1 2
Санкт-ПаулиЗавершен
Бохум
1 - 2 1 2
АугсбургЗавершен
Хоффенхайм
2 - 0 2 0
МайнцЗавершен
Боруссия М
1 - 2 1 2
ФрайбургЗавершен
Байер
0 - 0 0 0
УнионЗавершен
Бавария
2 - 2 2 2
Боруссия ДЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монако
3 - 0 3 0
МарсельЗавершен
Тулуза
1 - 2 1 2
ЛилльЗавершен
Страсбург
0 - 0 0 0
Ницца1 тайм

Александр Мостовой: удивляет ли меня ромб Николича? Нет

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой оценил игру московского ЦСКА под руководством Марко Николича.
Фото: РФС
- Конечно, ЦСКА сейчас тоже в чемпионской гонке — особенно если "Зенит" выиграет у "Краснодара". Тогда у всей четверти шансы будут. Удивляет ли меня ромб Николича? Нет — что здесь необычного? Это его работа, он за это деньги получает, - сказал Александр корреспонденту "РБ Спорт".

Одержав победу над "Оренбургом" (2:0), "армейцы" продлили свою беспроигрышную серию в чемпионате до восьми матчей (шесть побед и две ничьи).

На данный момент команда Марко Николича занимает четвертую строчку в таблице, имея в своем активе 47 очков в 24 матчах и уступая "Спартаку" по личным показателем. В следующем туре армейцы примут на своем поле "Крылья Советов". Встреча состоится 20 апреля.

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