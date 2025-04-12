- Конечно, ЦСКА сейчас тоже в чемпионской гонке — особенно если "Зенит" выиграет у "Краснодара". Тогда у всей четверти шансы будут. Удивляет ли меня ромб Николича? Нет — что здесь необычного? Это его работа, он за это деньги получает, - сказал Александр корреспонденту "РБ Спорт".
Одержав победу над "Оренбургом" (2:0), "армейцы" продлили свою беспроигрышную серию в чемпионате до восьми матчей (шесть побед и две ничьи).
На данный момент команда Марко Николича занимает четвертую строчку в таблице, имея в своем активе 47 очков в 24 матчах и уступая "Спартаку" по личным показателем. В следующем туре армейцы примут на своем поле "Крылья Советов". Встреча состоится 20 апреля.
Александр Мостовой: удивляет ли меня ромб Николича? Нет
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой оценил игру московского ЦСКА под руководством Марко Николича.
Фото: РФС