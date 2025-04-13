Мостовой - о матче "Спартак" - "Динамо" Махачкала: это просто сенсация

- Это просто сенсация! "Динамо" — большие молодцы. Уверен, до игры все говорили, что они проиграют, но вот как бывает в футболе. Сегодня их нужно похвалить, они были лучше "Спартака», красно-белые просто недооценили их, - написал Александр в своем телеграмм-канале.
Обыграв красно-белых, махачкалинцы поднялись на девятую строчку в таблице, имея в своем активе 27 очков в 24 матчах. Следующий тур "Динамо" проведет на выезде с "Оренбургом" 19 апреля.
На данный момент "Спартак" располагается на втором месте, набрав 47 баллов в 24 встречах, однако рискует опуститься на строчку ниже, если "Зенит" сегодня наберет очки с "Краснодаром". Следующий тур красно-белые проведут на выезде с тольяттинским "Акроном" 19 апреля.