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Мостовой - о матче "Спартак" - "Динамо" Махачкала: это просто сенсация

Экс-футболист "Спартака" и сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал поражение красно-белых в матче с "Динамо" Махачкала (1:2).
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
- Это просто сенсация! "Динамо" — большие молодцы. Уверен, до игры все говорили, что они проиграют, но вот как бывает в футболе. Сегодня их нужно похвалить, они были лучше "Спартака», красно-белые просто недооценили их, - написал Александр в своем телеграмм-канале.

Обыграв красно-белых, махачкалинцы поднялись на девятую строчку в таблице, имея в своем активе 27 очков в 24 матчах. Следующий тур "Динамо" проведет на выезде с "Оренбургом" 19 апреля.

На данный момент "Спартак" располагается на втором месте, набрав 47 баллов в 24 встречах, однако рискует опуститься на строчку ниже, если "Зенит" сегодня наберет очки с "Краснодаром". Следующий тур красно-белые проведут на выезде с тольяттинским "Акроном" 19 апреля.

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