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Защитник "Крыльев Советов" Бейл: сейчас у нас 26 очков, этого мало, нам нужно больше

Защитник "Крыльев Советов" Гленн Бейл высказался о турнирном положении самарцев.
Фото: "Чемпионат"
"Я думаю, мы начали очень плохо. Первые десять минут слабые. Потом чуть лучше. Второй тайм был хорошим. Набрали три очень важных очках. Сейчас у нас 26 очков, этого мало, нам нужно больше. После 3:1 был очень рад. Много эмоций", - цитирует Бейла "СЭ".

Вчера, 13-го марта, самарские "Крылья Советов" одержали выездную победу над подмосковными "Химками" со счетом 3:1 в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

После 24-х сыгранных туров команда Игоря Осинькина располагается на 11-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 26-ю набранными очками. В 25-м туре чемпионата России самарцы сыграют на выезде с ЦСКА, который занимает 4-е место с 47-ю очками в своем активе.

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