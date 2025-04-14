"С 15 апреля по 30 апреля все обязательства руководством клуба будут закрыты", - приводит слова Садыгова "Матч ТВ".
"Химки" набрали по итогам 24 сыгранных туров 23 очка и находятся на двенадцатой строчке в турнирной таблице РПЛ. В воскресенье, 20 апреля, красно-черные сыграют в гостях против "Зенита". Матч 25-го тура чемпионата России пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16:30 по московскому времени.
Садыгов: до конца апреля все обязательства руководством клуба будут закрыты
Бизнесмен Туфан Садыгов, поддерживающий "Химки", рассказал, когда клубом будут закрыты финансовые вопросы.
Фото: ФК "Химки"