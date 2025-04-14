Сообщается, что испанский специалист еще летом недоумевал, почему в команду набрали большое количество игроков - из-за этого возникали трудности с проведением тренировочного процесса. В дальнейшем тренер был недоволен задержками выплаты заработной платы, которые начались в ноябре 2024 года. В связи с этим Артига принял для себя решение, что в случае отсутствия выплат, он покинет подмосковный клуб летом.
При этом 48-летний специалист надеется продолжить работу в России - у него в приоритете находятся клубы из Российской Премьер-Лиги. Напомним, испанец возглавил "Химки" в июне 2024 года. Под его руководством команда за 24 матча набрала 23 очка (12 место). Сезон-2023/24 Артига был главным тренером московской "Родины", которая выступает в Первой лиге.
Источник: "СЭ"
"СЭ": Артига после ухода из "Химок" надеется продолжить работу в РПЛ
По информации СМИ, Франк Артига, который вскоре должен покинуть пост главного тренера подмосковных "Химок", надеется продолжить работу в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Химки"