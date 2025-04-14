– Вы видите "Зенит" основным претендентом на чемпионство в данный момент?
– Да нет, почему? "Краснодар" и "Зенит" будут бороться. Просто "Спартак" уже не будет, потому что "Спартак" зря начал эти закупки зимой, они потеряли баланс.
После 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 первое место в турнирной таблице занимает футбольный клуб "Краснодар", который имеет в своем активе 52 очка. На второй строчке располагается петербургский "Зенит", который за 24 матча набрал 50 очков.
На третьем и четвертом местах находятся московские команды "Спартак" и ЦСКА, которые набрали по 47 очков. Выше в турнирной таблице располагаются красно-белые за счет преимущества по итогам личных встреч.
Источник: "ВсеПроСпорт"
Селюк назвал причину, почему "Спартак" уже не будет бороться за чемпионство
Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился своими ожиданиями от чемпионской гонки в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Спартак"