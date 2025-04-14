Бубнов - Пальцеву: теперь я тебя буду мочить, чтобы у тебя мотивация была, каждую игру

"Я тебя мотивировал, да?! А чего без моей мотивации раньше ты не мог выиграть, что ли?! Теперь я тебя буду мочить, чтобы у тебя мотивация была, каждую игру! И ты будешь выигрывать? Крути-крути, клоун! Че ты здесь цирк устроил?!", - сказал Бубнов в новом эпизоде интернет-шоу "Коммент.Шоу" [цитата по Sport24].
Напомним, после окончания победного матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024 с московским "Спартаком" защитник махачкалинского "Динамо" Валентин Пальцев просил передать привет футбольному эксперту Александру Бубнову, который перед началом тура не прогнозировал успешный результат для дагестанского клуба. Тем не менее, он одержал победу со счётом 2:1.