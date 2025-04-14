Матчи Скрыть

В "Крыльях Советов" выразили недовольство положением клуба в турнирной таблице РПЛ

Заместитель гендиректора "Крыльев Советов" Руслан Пименов оценил турнирное положение самарского клуба в турнирной таблице чемпионата России.
Фото: ФК "Крылья Советов"
— Довольны положением в турнирной таблице?

— Нет, впереди важные матчи. Конкуренты тоже берут очки. Борьба только начинается.

После 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 самарские "Крылья Советов" имеют в своём активе 26 очков, которые позволяют команде Игоря Осинькина занимать одиннадцатое место в турнирной таблице. Отрыв волжан от зоны стыковых матчей на данный момент занимает 3 очка.

Источник: "РБ Спорт"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится