— Довольны положением в турнирной таблице?
— Нет, впереди важные матчи. Конкуренты тоже берут очки. Борьба только начинается.
После 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 самарские "Крылья Советов" имеют в своём активе 26 очков, которые позволяют команде Игоря Осинькина занимать одиннадцатое место в турнирной таблице. Отрыв волжан от зоны стыковых матчей на данный момент занимает 3 очка.
Источник: "РБ Спорт"
В "Крыльях Советов" выразили недовольство положением клуба в турнирной таблице РПЛ
Заместитель гендиректора "Крыльев Советов" Руслан Пименов оценил турнирное положение самарского клуба в турнирной таблице чемпионата России.
Фото: ФК "Крылья Советов"