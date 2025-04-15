Орлов: матч с "Краснодаром" — лучший по качеству футбола для "Зенита" в этом сезоне

"У "Зенита" были очень яркие первые четыре тура, когда Вендел и Глушенков блистали и остальные были им под стать. Но матч с "Краснодаром" — пока лучший по качеству футбола для команды в сезоне. Тренеры наконец подогнали физическую форму игроков под общий знаменатель, сами футболисты собрались", - цитирует Орлова "Чемпионат".
В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на своем поле одержал разгромную победу над "Краснодаром" со счетом 4:1. После 24-х сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 52-мя набранными очками, петербургский "Зенит" располагается на второй строчке с 50-ю очками в своем активе. Тройку лидеров замыкает московский "Спартак", отстающий от южан на 5 баллов.
В 25-м туре чемпионата России команда Мурада Мусаева примет на своем поле грозненский "Ахмат", а петербуржцы сыграют на своем поле с подмосковными "Химками".
Напомним, что петербургский клуб является бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду. В мае этого года "Зенит" отпразднует юбилей - 100 лет со дня основания клуба.